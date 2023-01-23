『KingCamp犬用 ペットベッド ドッグコット ペットマットが付き 犬用折りたたみ ポップアップ キャンプ 脚付き アウトドア 地面から離【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 25分に出品され03月18日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp犬用 ペットベッド ドッグコット ペットマットが付き 犬用折りたたみ ポップアップ キャンプ 脚付き アウトドア 地面から離れ Ｌ



【商品説明】

・【フレーム補強デザイン】フレームはQ195鋼を採用して、そしてベルトでフレーム補強して、安定した構造なので、転倒の心配はありません。 【地面からの熱や冷えから守る】地面から高さがあるので、直接熱や冷たさが伝わりません。 また体が汚れず清潔に使用できます。【ドッグコットサイズ選び方法】Sサイズ耐荷重10kg以下の小型犬や猫に適用です。Mサイズ耐荷重30kg以下の中型犬用のコットです。Lサイズ耐荷重40kgの大型犬に適用です。

・【ペットマットが付き】ペットマットが付きます。ペットマットの四つの角に固定テープがあり、ベッドに固定できます。ペットと組

CMR-X08T126MCS

【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 69.40 cm

重量 : 4.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。