『初回限定版(取) ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Blu-ray+CD/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.5- 22/7/6発売【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 42分に出品され03月22日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初回限定版
・Blu-ray+CD（2枚組）
2022年1〜2月に大阪・東京で上演された舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.5-』。「-track.5-」は、ヒプステ初の『過去編』となるイケブクロ・ディビジョンBuster Bros！！！、ヨコハマ・ディビジョンMAD TRIGGER CREW、シブヤ・ディビジョンFling Posse、シンジュク・ディビジョン摩天狼のリーダー4人がかつて結成していた伝説のチームThe Dirty Dawgを中心とした公演となります。
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落札価格8177円
298 入札履歴
終了
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