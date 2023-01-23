『Whatna2way 天然 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 厚手 本革 レザー 化粧ポーチ ビジネス カジュアル フォー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 18分に出品され03月31日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Whatna2way 天然 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 厚手 本革 レザー 化粧ポーチ ビジネス カジュアル フォー
【商品説明】
・1.重量： 約0.6kg
・2.サイズ：約26*11*15cm
・3.収納仕様内部：メインポケット*1、ファスナーポケット×1、オープンポケットx4
・4.メイン素材：天然牛革、厚手本革 レザー素材の選定、なめし、裁断、裁縫など、高品質な革製品を全ての工程でこだわりを持ち、熟練の職人が一つ一つ丁寧に制作致しました。
・5.品名：旅行用収納バッグ、化粧かばん、メンズ バッグ フォーマル可、フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、小型 クラッチ、ビジネス クラッチバッグ 通勤用 メンズ
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本革，牛革レザー，レザー
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 31.10 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
982 入札履歴
終了
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