Whatna2way 天然 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 厚手 本革 レザー 化粧ポーチ ビジネス カジュアル フォー【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Whatna2way 天然 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 厚手 本革 レザー 化粧ポーチ ビジネス カジュアル フォー



【商品説明】

・1.重量： 約0.6kg

・2.サイズ：約26*11*15cm

・3.収納仕様内部：メインポケット*1、ファスナーポケット×1、オープンポケットx4

・4.メイン素材：天然牛革、厚手本革 レザー素材の選定、なめし、裁断、裁縫など、高品質な革製品を全ての工程でこだわりを持ち、熟練の職人が一つ一つ丁寧に制作致しました。

・5.品名：旅行用収納バッグ、化粧かばん、メンズ バッグ フォーマル可、フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、小型 クラッチ、ビジネス クラッチバッグ 通勤用 メンズ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本革，牛革レザー，レザー



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 31.10 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。