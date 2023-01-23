『マウンテンウォーマー ターコイズ 65【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 14時 34分に出品され04月08日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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防水性が高いあったかネオプレーンジャケット

保温性、防水性が高く、柔らかくて、動きやすい

胴回りは両サイドのドローコードで調整可能

ハーネス用の穴付き