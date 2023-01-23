『スウェット 【HUF】ハフ CHAMPIONS CREWNECK SWEAT チャンピオンズ クルーネック スウェット PF00521【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 12時 26分に出品され04月25日 12時 26分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:70514284

ショップ:yield，イールド

ブランド:HUF，ハフ，yield，イールド

商品名:【HUF】ハフ CHAMPIONS CREWNECK SWEAT チャンピオンズ クルーネック スウェット PF00521

カテゴリ:トップス>スウェット

ブランド品番:12200309

素材:コットン80%、ポリエステル20%

カラー:ブラック，アッシュグレー

サイズ:M，L，XL，XXL

企画ID:1620272，1572687，1565557，1562562

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ スウェット

【HUF】ハフ

CHAMPIONS

CREWNECK

SWEAT

チャンピオンズ

クルーネック

スウェット

PF00521