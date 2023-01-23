『イザック ショルダーバッグ ヒートエンボス ポルカドットキャンバストートSサイズ レディース キャメル (22)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 41分に出品され04月24日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イザック ショルダーバッグ ヒートエンボス ポルカドットキャンバストートSサイズ レディース キャメル (22)
【商品説明】
・ショルダー全長:55cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ23cmxヨコ29cmxヨコxマチ12.5cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・留め具の種類: マグネット
・表地: ポリエステル
・重量:280g
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 33.29 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
804 入札履歴
終了
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