ティフォージ アライアント ガンメタルブルー クラリオンブルー/ACレッド/クリア サングラス【新年の贈り物】

商品情報

※沖縄県への発送に送料無料は適用されません。購入金額に関わらず1，650円（税込）が通常送料に別途加算されます。モダンアスリートに向けたダイナミックハーフフレームモデル

Size：L-XL(レンズ横 133mm 縦 45mm 鼻幅 15.5mm テンプル 121mm)

Weight：30g

Lens color：3枚レンズモデル(クラリオンブルー/ACレッド/クリア)

光透過率 14.7%／41.4%／95.6%

Frame color：ガンメタルブルー

Frame type：Half frame



商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。

掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。

また、メーカーが発表していない寸法や個人的なフィット感についてはお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。