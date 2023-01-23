『ティフォージ アライアント ガンメタルブルー クラリオンブルー/ACレッド/クリア サングラス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 39分に出品され03月22日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※沖縄県への発送に送料無料は適用されません。購入金額に関わらず1，650円（税込）が通常送料に別途加算されます。モダンアスリートに向けたダイナミックハーフフレームモデル
Size：L-XL(レンズ横 133mm 縦 45mm 鼻幅 15.5mm テンプル 121mm)
Weight：30g
Lens color：3枚レンズモデル(クラリオンブルー/ACレッド/クリア)
光透過率 14.7%／41.4%／95.6%
Frame color：ガンメタルブルー
Frame type：Half frame
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。
掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。
また、メーカーが発表していない寸法や個人的なフィット感についてはお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。
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オークリー レーダーロックピッチ サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 101-119-004 OAKLEY RADARLOCK PITCH スポーツサングラス PRIZM GOLF
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オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ プリズム 103-173-008 OAKLEY RADAR EV ADVANCER スポーツサングラス PRIZM LOW LIGHT
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【訳あり】 当店オリジナル オークリー レーダーロックパス 交換レンズ OAKLEY スポーツ サングラス RADARLOCK PATH アスリート向け 曇り止め 調光 ZERO製
¥ 8176
落札価格8177円
167 入札履歴
終了
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