『FINA承認 arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE Fusion Tri ハーフスパッツ ブラック×ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 53分に出品され03月30日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINA承認 arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE Fusion Tri ハーフスパッツ ブラック×ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。