『アウター LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ストレッチスタンドネックジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 32分に出品され03月19日 14時 32分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:68899082
ショップ:SHIFFON，シフォン
ブランド:LUXEAKMPLUS，リュクスエイケイエムプラス
商品名:LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ストレッチスタンドネックジャケット
カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター
ブランド品番:lao-22016
素材:ナイロン90%， ポリウレタン10%
原産国:中国製
カラー:ホワイト，ブラック
サイズ:S，M，L，XL，XXL
企画ID:1411347，928780
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落札価格8177円
46 入札履歴
終了
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