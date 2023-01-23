『アウター LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ストレッチスタンドネックジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 32分に出品され03月19日 14時 32分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:68899082

ショップ:SHIFFON，シフォン

ブランド:LUXEAKMPLUS，リュクスエイケイエムプラス

商品名:LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ストレッチスタンドネックジャケット

カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター

ブランド品番:lao-22016

素材:ナイロン90%， ポリウレタン10%

原産国:中国製

カラー:ホワイト，ブラック

サイズ:S，M，L，XL，XXL

企画ID:1411347，928780