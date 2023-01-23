『マックスペディション(Maxpedition) DEP[[TM上]] デイリーエッセンシャルポーチ DEPGRY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 23分に出品され04月20日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

色:グレー

幅(mm):140

奥行(mm):64

高さ(mm):203

1000デニールナイロン

500デニールナイロン

TacTie(PJC5) 2本



【商品説明】

商品紹介



特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。

メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。



ご注意（免責）＞必ずお読みください



製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。破損の原因となるような取扱はしないでください。



【商品詳細】

ブランド：MAXPEDITION

商品種別：Arborist Merchandising Root

商品名：マックスペディション(Maxpedition) DEP[[TM上]] デイリーエッセンシャルポーチ DEPGRY

製造元：マックスペディション(Maxpedition)

商品番号：MXDEPGRY-BRK

商品内容：One Size

色：グレー



【当店からの連絡】