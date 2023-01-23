『マックスペディション(Maxpedition) DEP[[TM上]] デイリーエッセンシャルポーチ DEPGRY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 23分に出品され04月20日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
色:グレー
幅(mm):140
奥行(mm):64
高さ(mm):203
1000デニールナイロン
500デニールナイロン
TacTie(PJC5) 2本
【商品説明】
商品紹介
特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
ご注意（免責）＞必ずお読みください
製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。破損の原因となるような取扱はしないでください。
【商品詳細】
ブランド：MAXPEDITION
商品種別：Arborist Merchandising Root
商品名：マックスペディション(Maxpedition) DEP[[TM上]] デイリーエッセンシャルポーチ DEPGRY
製造元：マックスペディション(Maxpedition)
商品番号：MXDEPGRY-BRK
商品内容：One Size
色：グレー
【当店からの連絡】
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落札価格8177円
143 入札履歴
終了
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