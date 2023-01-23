『Daymare: 1994 - Sandcastle (輸入版:北米) - PS4【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 04時 11分に出品され04月27日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Daymare: 1994 - Sandcastle (輸入版:北米) - PS4



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。