『FLYBIRD トレーニングベンチ インクラインベンチ 可変式フラットベンチ アジャス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 11分に出品され03月18日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：レッド

【アメリカ人気モデル】アメリカ版で長期的に所属カテゴリーランキングNO.1！発売以来、シリーズ累計販売数量1，000，000超、高い評価を受けています！商品外観はいつも模倣されてますが、品質だけ模倣できません！.comでも本商品を調べてチェックしてください！

【簡単に角度調整】インクラインベンチで角度の変更は頻繁に行うことなので、基本的にはストレスフリー、簡単に行えるものにするのがいいでしょう。本製品ははしごのようなラダータイプですので、背もたれを持ち上げて引っ掛けるだけ、一秒で角