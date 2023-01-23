『COVENT GARDEN ガル・カップポット QJ-12【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 09分に出品され03月15日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COVENT GARDEN ガル・カップポット QJ-12
【商品説明】
・サイズ:φ24.5×H29cm
・口径:18cm
・材質:陶器、穴あり、アンティーク調
・深さ:20cm
【サイズ】
高さ : 25.60 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 3.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
280 入札履歴
終了
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