『COVENT GARDEN ガル・カップポット QJ-12【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 09分に出品され03月15日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

COVENT GARDEN ガル・カップポット QJ-12



【商品説明】

・サイズ:φ24.5×H29cm

・口径:18cm

・材質:陶器、穴あり、アンティーク調

・深さ:20cm



【サイズ】

高さ : 25.60 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 3.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。