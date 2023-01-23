『TRUSCO(トラスコ) ステンレス製メッシュラック用三方フックバー 1205X305 SFB-43S【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 21時 16分に出品され03月26日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRUSCO(トラスコ) ステンレス製メッシュラック用三方フックバー 1205X305 SFB-43S
【商品説明】
・ABS樹脂製スリーブ4組
・ステンレス(SUS304)
・足元の広がりの防止に。
・間口(mm):1200奥行(mm):300高さ(mm):40質量(kg):1.6
・原産国:台湾
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 30.50 cm
奥行 : 120.80 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
164 入札履歴
終了
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