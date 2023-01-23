『枕木プランター コンパル 85型 鉢底ネット付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 21時 17分に出品され03月26日 21時 17分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢

【商品名】

コンパル 枕木プランター 85型 鉢底ネット付



【商品説明】

・サイズ:約幅850×奥行190×2100mm

・容量:約20L

・材質:FRP (ファイバーグラス)

・生産国:中国

・重量:約3000g



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 87.00 cm

重量 : 3.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。