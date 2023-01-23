『サンアルシデ カゴバッグ BONDI BAG XS レディース NOIR/HAVANA/THE/NATURAL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 07分に出品され03月18日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンアルシデ カゴバッグ BONDI BAG XS レディース NOIR/HAVANA/THE/NATURAL



【商品説明】

・タテ17cmxヨコ24.5cmxマチ14cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・持ち手の全長:27cm

・留め具の種類: 無し

・留め具の種類: 該当なし

・表地: 植物繊維（ラフィア）

・重量:260g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ サンアルシデ

カゴバッグ

BONDI

BAG

XS

レディース

NOIR/HAVANA/THE/NATURAL