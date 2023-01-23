『リリーブラウン モヘヤケーブル2wayニットカーディガン LWND224115 レディース YEL F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 10分に出品され03月30日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リリーブラウン モヘヤケーブル2wayニットカーディガン LWND224115 レディース YEL F



【商品説明】

・※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください

・メイン素材: 100% 不明

・素材構成: 100% 不明



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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