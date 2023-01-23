『デシグアル カジュアルドレス HAMBURGO レディース グレー/ブラック S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 05分に出品され03月25日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル カジュアルドレス HAMBURGO レディース グレー/ブラック S
【商品説明】
・メイン素材: ポリアミド 94% エラスタン 6%
・素材構成: ポリアミド 94% エラスタン 6%
・花柄レース素材の白いミニワンピース。
【サイズ】
高さ : 2.30 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 33.50 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
973 入札履歴
終了
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