『デシグアル カジュアルドレス HAMBURGO レディース グレー/ブラック S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 05分に出品され03月25日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル カジュアルドレス HAMBURGO レディース グレー/ブラック S



【商品説明】

・メイン素材: ポリアミド 94% エラスタン 6%

・素材構成: ポリアミド 94% エラスタン 6%

・花柄レース素材の白いミニワンピース。



【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 33.50 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。