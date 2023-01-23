『ヘッド(HEAD) 硬式テニス バックパック COCO BACKPACK 283621 bkpk【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 11時 58分に出品され03月09日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘッド(HEAD) 硬式テニス バックパック COCO BACKPACK 283621 bkpk



【商品説明】

・カラー:BKPK

・対象シーズン: オールシーズン

・発売年・モデルイヤー: 2021

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 15.24 cm

横幅 : 33.02 cm

奥行 : 53.34 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。