『ヘッド(HEAD) 硬式テニス バックパック COCO BACKPACK 283621 bkpk【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 11時 58分に出品され03月09日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘッド(HEAD) 硬式テニス バックパック COCO BACKPACK 283621 bkpk
【商品説明】
・カラー:BKPK
・対象シーズン: オールシーズン
・発売年・モデルイヤー: 2021
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 15.24 cm
横幅 : 33.02 cm
奥行 : 53.34 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
90 入札履歴
終了
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