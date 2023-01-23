『threeten(スリーテン) 3X+PLUS クリアデッキ LFB ロング用テールデッキ含む(大判など8枚入り)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 17時 02分に出品され04月14日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
threeten(スリーテン) 3X+PLUS クリアデッキ LFB ロング用テールデッキ含む(大判など8枚入り)
【商品説明】
・セット内容:大判など8枚入
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 32.10 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
696 入札履歴
終了
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