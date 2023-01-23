『正規品 セイコー 腕時計 メンズ SND409PC イエロー SEIKO【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 19時 31分に出品され04月03日 19時 31分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クロノグラフ機能付ウォッチ。 12時位置に『高速1/20秒積算計』、通常秒針位置は『60秒間積算計』、 6時位置のインダイアルには『60分間積算計と12時間積算計』の 2針タイプのクロノグラフを搭載しています。 また、9時位置には『スモールセコンド』 3時位置には便利な『デイトカレンダー』も搭載。 ツヤ消しのヘアライン加工のシンプルなステンレスベルト。 また、留め具は着脱が簡単なワンプッシュ式。 袖口からのぞかせるスタイリッシュな腕時計です。

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