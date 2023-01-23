『正規品 セイコー 腕時計 メンズ SND195PC ブラック SEIKO【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 15時 35分に出品され04月24日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クロノグラフ機能付ウォッチ。 12時位置に『高速1/20秒積算計』、通常秒針位置は『60秒間積算計』、 6時位置のインダイアルには『60分間積算計と12時間積算計』の 2針タイプのクロノグラフを搭載しています。 また、9時位置には『スモールセコンド』 3時位置には便利な『デイトカレンダー』も搭載。 ツヤ消しのヘアライン加工のシンプルなステンレスベルト。 また、留め具は着脱が簡単なワンプッシュ式。 袖口からのぞかせるスタイリッシュな腕時計です。
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落札価格8176円
116 入札履歴
終了
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