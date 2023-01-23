『【日本未発売 海外モデル】CASIO G-SHOCK メンズ レディース 腕時計 防水 無機ガラス カレンダー 耐衝撃構造 DW-5600PT-5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 37分に出品され03月04日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【CASIO‐G-SHOCK‐】
1983年の発売以来、飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、ファッションシーンでも人気のワントーンを採用した、Tone on toneシリーズです。
ベースには定番のデジタルDW-5600を採用しています。
ファッションシーンでも実用的なシーンでも活躍するモデルです。
駆動：クォーツ
表示：デジタル
【素材】
風防：無機ガラス
ケース：樹脂
ベルト：樹脂
サイズ：約48.9×42.8×14.8mm
本体重量：約55g
ベルト幅：約19mm
【機能/特徴】
・スクエア
・20気圧防水
・フルオートカレンダー
・耐衝撃構造(ショックレジスト)
・ストップウオッチ
・マルチアラーム
・ELバックライト（残照機能付き）
・12/24時間制表示切替
・タイマー
・報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）
・平均月差：±15秒
付属品：ボックス 保証書 説明書
保証：当店1年保証
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G-SHOCK Gショック ジーショック 限定 Utility Color 逆輸入海外モデル カシオ CASIO デジタル 腕時計 ブラック グリーン DW-5610SU-3
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落札価格8176円
419 入札履歴
終了
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