【日本未発売 海外モデル】CASIO G-SHOCK メンズ レディース 腕時計 防水 無機ガラス カレンダー 耐衝撃構造 DW-5600PT-5【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【CASIO‐G-SHOCK‐】

1983年の発売以来、飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、ファッションシーンでも人気のワントーンを採用した、Tone on toneシリーズです。



ベースには定番のデジタルDW-5600を採用しています。



ファッションシーンでも実用的なシーンでも活躍するモデルです。





駆動：クォーツ

表示：デジタル



【素材】

風防：無機ガラス

ケース：樹脂

ベルト：樹脂



サイズ：約48.9×42.8×14.8mm

本体重量：約55g

ベルト幅：約19mm



【機能/特徴】

・スクエア

・20気圧防水

・フルオートカレンダー

・耐衝撃構造(ショックレジスト)

・ストップウオッチ

・マルチアラーム

・ELバックライト（残照機能付き）

・12/24時間制表示切替

・タイマー

・報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）

・平均月差：±15秒



付属品：ボックス 保証書 説明書



保証：当店1年保証