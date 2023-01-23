VitaCool フェイクノーズリング フープ フェイクセプタム フェイクノーズリングスタッド フェイクノーズリング ピアス ノーズカフ ノンピアス鼻【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品コメント

【キュートで多様なデザインの組み合わせ】 20種類の異なるスタイルの調節可能なフェイク鼻鼻リング、イーブルアイノーズカフ、磁気セプタムノーズリング、三角形、その他の人気のスタイルの鼻カフ。 毎日の着用を満たし、常にあなたを魅惑的にします。

【安全性と快適性】 このフェイクノーズリングは、高品質の防錆銅線とステンレススチール (優れた靭性、調節可能) で作られており、ニッケルと鉛を含まず、低刺激性で高度に磨かれています。 敏感肌に無害で、快適で健康的に着用できます。 安心してご購入いただけます。快適な着け心地です。

【豊富な機能】 当社のフェイクノーズリングは、鼻にクリップするノーズリングとして、耳につけるイヤーカフとして使用できます。 穴を開けないアジャスタブル デザインは非常に軽く、鼻や耳に負担をかけません。

【ユニークなギフト】 すべてのフェイクノーズリングは、大きな素敵なギフトボックスに入っています。 誕生日、クリスマス、母の日、記念日、新年、その他のフェスティバルに最適な贈り物です。女性や若い女性にとても人気があります。バレンタインデーのギフトに最適です。

【アフターセールス保証】当社は30日間の返金または交換保証を提供しています。 製品に関する問題がある場合は、お知らせください。 より良い解決策が得られます。