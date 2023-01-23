『ベビーg ベビージー Baby-G BA-110 レディース 腕時計 ブランド カシオ アナデジ サーモンピンク ホワイト 白【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 40分に出品され03月27日 19時 40分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
7年保証キャンペーン ベビーg ベビージー CASIO Baby-G BA-110シリーズ レディース 腕時計 ブランド BA-110X-7A1DR BA-110 SERIES アナデジ サーモンピンク ホワイト 白 アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-G。G-SHOCKの人気モデル、GA-110のデザインにインスパイアされたBA-110シリーズです。文字板やインデックスなど様々なパーツを複雑に組み合わせたデザインが特徴で歯車をイメージしたパーツや立体的な文字板とインデックスが、シャープでエネルギッシュな印象を与えます。機能面では耐衝撃、防水性はもちろん、ライトやストップウオッチなど便利な機能も備えています。ストリートシーンに映えるクールなBABY-Gです。アウトドアシーンやカジュアルスタイルにおすすめです。 国内モデル品番：BA-110X-7A1JF ギフト プレゼント 記念品 母の日 敬老の日 クリスマス 誕生日 結婚記念日 就職祝い 卒業祝い 還暦祝い 20代 30代 40代 50代 60代
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落札価格8176円
220 入札履歴
終了
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