『Der Christbaumkater【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 08分に出品され03月04日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Der Christbaumkater ブランド名 商品コメント 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ キッチン、日用品、文具 本、雑誌、コミック 関連グッズ その他趣味 カレンダー

JANコード/ISBNコード 4250364119573

商品コード YS0000047440379695