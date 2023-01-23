『Survival Kit: Design (Boxed Set)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 02時 45分に出品され05月05日 02時 45分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】340ページ 424*419mm 言語： English 国： アメリカ 2495g ISBN : 9781614281832
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落札価格8176円
409 入札履歴
終了
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