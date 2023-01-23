『Tangle Nightball Glow in the Dark Light Up LEDサッカーボール、サイズ5 ホワイト 12811【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 52分に出品され03月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Tangle Nightball Glow in the Dark Light Up LEDサッカーボール、サイズ5 ホワイト 12811
|ブランド名
|Tangle
|商品コメント
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028738110781
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落札価格8176円
319 入札履歴
終了
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