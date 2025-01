ロブロックス ROBLOX Action Collection ー Phantom Forces Game Pack Includes Exclus【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

Take your favorite ロブロックス ROBLOX adventures off the screen and into the real world with this unique game pack, featuring two iconic characters and accessories

Mix and match parts to build your own unique ロブロックス ROBLOX character

Deck out your figures with the included accessories

Each package comes with a redeemable code to unlock an exclusive virtual item on ロブロックス ROBLOX

Collect all your favorite ロブロックス ROBLOX figures today