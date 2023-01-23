『アメリカレベル 1/25 コルベット C7.R プラモデル 4304【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 07時 05分に出品され04月14日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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欧米仕様の並行輸入品となります。服や靴のサイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。
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注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|アメリカレベル 1/25 コルベット C7.R プラモデル 4304
|ブランド名
|アメリカレベル(America Revell)
|商品コメント
|アメリカレベル社製1/25スケ-ルコルベットC7.R のプラスチック組み立てキットです。※この商品は、組み立て、塗装が必要なプラモデルです。※組み立て、塗装には別途、接着剤や工具、塗料等が必要です。※プラモデルは日本プラモデル工業協同組合所有の登録商標です。(.co.jpより)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
31445043048
商品コード
YS0000028722905250
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落札価格8176円
193 入札履歴
終了
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