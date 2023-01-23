『Race to the White House【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 07時 19分に出品され05月01日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Race to the White House
|ブランド名
|Bipartisan Games
|商品コメント
| 2人用。
プレイ時間6090分。
候補者は選挙票270回勝つには、スイング州でリードを組み立てる必要があります。
賞賛を勝つ、ヘッカーを展開、Wall Streetからお金を上げるなど!
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0653341160843
商品コード
YS0000028537407568
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落札価格8176円
574 入札履歴
終了
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