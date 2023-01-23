『Barbie 20528 1998 Very Velvet Doll【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 21時 27分に出品され04月19日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Barbie 20528 1998 Very Velvet Doll ブランド名 商品コメント マテルMATTEL 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

商品コード YS0000028535859125