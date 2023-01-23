Tim Hortons Barbie Doll 12inch Curvy Collectible Barbie Doll Wearing Hockey【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

Tim Hortons バービー人形は女の子に無限の可能性を探求しホッケー選手を含むどんなものでもできることを促します。 ティム・ホートンズのホッケージャージを着てバービーと一緒に氷に乗ってヘルメットとホッケースティックをつかみチームと一緒に氷を打ちましょう。 ゲームの時間だから彼女はリンクに入ってくると氷を横切ってスケートしチームメイトと協力して自分の目標に向かってパックを得ることができます。 Tim Hortonsのバービー人形は6歳以上のコレクターや子供への贈り物に最適です。 人形スタンドと鑑定書付き。 人形は単独で立たせることはできません。