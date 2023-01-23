『Tim Hortons Barbie Doll 12inch Curvy Collectible Barbie Doll Wearing Hockey【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 09分に出品され03月10日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Tim Hortons Barbie Doll 12inch Curvy Collectible Barbie Doll Wearing Hockey Uniform with Doll Stand and Certificate of Authenticity for 6 Year Olds and Up Red
|ブランド名
|商品コメント
|Tim Hortons バービー人形は女の子に無限の可能性を探求しホッケー選手を含むどんなものでもできることを促します。 ティム・ホートンズのホッケージャージを着てバービーと一緒に氷に乗ってヘルメットとホッケースティックをつかみチームと一緒に氷を打ちましょう。 ゲームの時間だから彼女はリンクに入ってくると氷を横切ってスケートしチームメイトと協力して自分の目標に向かってパックを得ることができます。 Tim Hortonsのバービー人形は6歳以上のコレクターや子供への贈り物に最適です。 人形スタンドと鑑定書付き。 人形は単独で立たせることはできません。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028534619069
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落札価格8176円
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終了
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