『たまごっち電子ゲーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 06分に出品され03月21日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|たまごっち電子ゲーム
|ブランド名
|Tamagotchi
|商品コメント
| The Original Tamagotchi Digital Pet You Loved Back In 1997 Is Back With The Original Programming
Feed It Turn Lights On/Off Play With It Give It Medicine Flush After It’S Used The Bathroom Check It’S Health And Discipline Your Tamagotchi If He Bothers You When He’S Happy Fed And All Cleaned Up
Includes Character Game Where You Have To Guess Which Way The Tamagotchi Will Move Next
Raise Your Tamagotchi From Egg To Child To Adult And How You Take Care Of It Will Decide Which Of The 7 Adults You’Ll Get
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0045557428150
商品コード
YS0000028538409910
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落札価格8176円
481 入札履歴
終了
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