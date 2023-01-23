『たまごっち電子ゲーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 06分に出品され03月21日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 たまごっち電子ゲーム ブランド名 Tamagotchi 商品コメント The Original Tamagotchi Digital Pet You Loved Back In 1997 Is Back With The Original Programming

Feed It Turn Lights On/Off Play With It Give It Medicine Flush After It’S Used The Bathroom Check It’S Health And Discipline Your Tamagotchi If He Bothers You When He’S Happy Fed And All Cleaned Up

Includes Character Game Where You Have To Guess Which Way The Tamagotchi Will Move Next

Raise Your Tamagotchi From Egg To Child To Adult And How You Take Care Of It Will Decide Which Of The 7 Adults You’Ll Get 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0045557428150

商品コード YS0000028538409910