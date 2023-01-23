『式バックパック タクティカルバックパックバッグ バックパック アウトドア ミリタリーリュックサック スポーツ キャンプ ハイキングバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 53分に出品され04月21日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・お届けする商品はTOPもしくは、オプションでお選びいただいた商品となります。サイズ、カラーの間違いなど返品交換は出来ません。

オプションが有る場合、メイン画像は全体イメージとなります.

海外製品の場合発送から2−4週間程度を見込んでおります。予めご了承下さい。

NOTE TO WHOLESALERS:

1: WE ARE A FACTORY FOR MORE THAN 6 YEARS ACCEPT A SMALL AMOUNT OF CUSTOMIZED MODELS OR CUSTOMIZED LOGOS

2: WE OFFER DORP SHIPPING WILL NOT PUT ANY INVOICES AND PROMOTIONAL DOCUMENTS. MORE THAN 95% WITHIN 12 HOURS HAVE THE TRACKING CODE AND UPDATE TRACKING INFO WITHIN 48 HOURS EXCLUDING HOLIDAYS

3: IF YOU ARE A WHOLESALER PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US. WE WILL DO OUR BEST TO HELP YOU SOLVE THE PROBLEM.

4: IF YOU ARE DROP SHIPPING PLEASE DO NOT HESITATE TO DISTRIBUTE OUR PRODUCTS PLEASE CONTACT US WE CAN OFFER VIDEOS PICTURES.

STYLE: SPORT

DETACHABLE ASSEMBLED BACKPACK

MATERIAL: 900D WATERPROOF OXFORD

COLOR: KHAKI ACU CP GREEN GREEN BLACK CAMOUFLAGE GREEN CAMO BLACK ACU DIGITAL GREEN

CAPACITY:

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 式バックパック

タクティカルバックパックバッグ

バックパック

アウトドア

ミリタリーリュックサック

スポーツ

キャンプ

ハイキングバッグ