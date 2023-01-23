正規品／ランプル ORIGINAL PUFFY - R.MOON - CRYSTAL WORL Rumpl キャンプ【2024年最新】

商品情報

メーカー名：ランプル / Rumpl

商品名：ORIGINAL PUFFY - R.MOON - CRYSTAL WORL



メーカー品番：TPPB-CW1-1

JANコード：0810025276010



平面：132×190cm、パック：18×41cm



布地：100％リサイクル 30Dリップストップ ポリエステル100％断熱材：3Dホローファイバー シリコン加工合成断熱材：240g重量：953g（1人用）



100％再生ポリエステルのシェルと断熱材DWR（耐久撥水）加工。耐久性に優れ、汚れにくいコーナーループCape Clip（R）付きでハンズフリー対応耐水性のあるスタッフサック付き洗濯機洗い可



【Rumpl Artist Division（R.A.D.） プログラム】Rumplが推し進める、多様なメディアを駆使し、世界中の情熱的なコミュニティーで創造性を刺激するアーティストと未来のアーティストの作品を世に送り出すコラボレーションプログラムから誕生したコラボモデル。アラスカ南東部のチルカット地方出身の先住民アーティスト、クリスタル・ワール…