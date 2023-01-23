『正規品／ランプル ORIGINAL PUFFY - R.MOON - CRYSTAL WORL Rumpl キャンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 02時 46分に出品され04月05日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：ランプル / Rumpl
商品名：ORIGINAL PUFFY - R.MOON - CRYSTAL WORL
メーカー品番：TPPB-CW1-1
JANコード：0810025276010
平面：132×190cm、パック：18×41cm
布地：100％リサイクル 30Dリップストップ ポリエステル100％断熱材：3Dホローファイバー シリコン加工合成断熱材：240g重量：953g（1人用）
100％再生ポリエステルのシェルと断熱材DWR（耐久撥水）加工。耐久性に優れ、汚れにくいコーナーループCape Clip（R）付きでハンズフリー対応耐水性のあるスタッフサック付き洗濯機洗い可
【Rumpl Artist Division（R.A.D.） プログラム】Rumplが推し進める、多様なメディアを駆使し、世界中の情熱的なコミュニティーで創造性を刺激するアーティストと未来のアーティストの作品を世に送り出すコラボレーションプログラムから誕生したコラボモデル。アラスカ南東部のチルカット地方出身の先住民アーティスト、クリスタル・ワール…
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落札価格8176円
66 入札履歴
終了
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