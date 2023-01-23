『ANDORRA Women Mittens Winter Snowboarding Mittens Waterproof Ski Gloves wit【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 14時 13分に出品され03月04日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 ANDORRA Women Mittens Winter Snowboarding Mittens Waterproof Ski Gloves with Zipper Pocket， White， M/L ブランド名 商品コメント Waterproof， Windproof and Snow Proof Waterproof TPU insert helps you stay warm and dry in exercise and play by trapping and holding body heat while allowing moisture to escape. Elastic one-pull closure enhances fit and provides effective weather protection against cold air

Keep Warmth for Women Winter ski mittens keep your fingers together， which effectively keeps them warmer than ski gloves which fingers are separated. The soft lining and thermal insulation also keep your hands dry all winter and provide more warmth and comfort in cold weather

Touchscreen Touchscreen-compatible leatherette is used for the tips of the thumbs and palms of the hands so you can operate smartphones and tablets without removing the mitten

More Functions Supple， flexible and highly durable grip layer spans palms to fingertips for added strength and a better hold on boards， poles， and other belongings; Soft-coated thumb backing for scratch-free goggle lens wiping; Zipper pocket to carry cash， keys， tickets， and cards; Low profile to keep your hands free

Andorra Ski Mittens Great women snow mittens design for skiing， make your hand warm at doing any outdoor sports， such as skiing ，skating， hunting， fishing， camping， hiking， snow activities 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ スキー グローブ

JANコード/ISBNコード 0889517918257

商品コード YS0000047440261749