『SWDZM レディース US サイズ: 8 M US カラー: ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 16時 02分に出品され04月27日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|SWDZM レディース US サイズ: 8 M US カラー: ブラック
|ブランド名
|SWDZM
|商品コメント
| ?? Outer Material:Made of high quality satin，Beautiful and elegant.The suede sole is soft and flexible，mute and Non-slip.It could make you dance freely without getting any tired.The comfortable insole have superior resistance to compression，deformation and twists，which could withstand long time，high frequent strength treading without deformation，designed for dancing.
??DESIGN:Classic open toe five straps design，breathable and comfortable.make the latin shoes more unique and not publicity.Exquisite lathes routing，low-key luxury，High quality felt sole，soft and comfortable;sweat absorption suede insole，soft breathable lining，extremely soft to the touch.It is the best choice for training and performance in dance.
??Soft & Light weight:Super lightweight and flexible，Soft and comfortable， enhance cushioning and reduce walking fatigue.It will let you feel great freedom and comfortable in wearing，keep your amazing dancing.Thickened latex sole，soft，comfortable，light weight and wear-resistant ，let you dance without tired.
?? Occasion:indoor ballroom dance such as salsa，quickstep，latin， waltz， foxtrot，rumba，cha cha，swing，disco，samba，jive，tango，Flamenco，tap or some other special occasion such as wedding，party or dance training center，etc.
??SizeTips:Please measure the length and width of your feet before ordering，then check our left size chart for purchase.If the length of your feet are between two sizes，we recommend that you choose a large size.For customers with slightly wider feet，please select the size one size larger.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6483450483311
商品コード
YS0000047439969082
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落札価格8176円
477 入札履歴
終了
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