『Womens T-Strap Character Shoes Latin Ballroom Dance Heels Black Wedding Pu【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 53分に出品され03月16日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Womens T-Strap Character Shoes Latin Ballroom Dance Heels Black Wedding Pumps， Black 8.5 M US ブランド名 商品コメント Heel Height: 2.2"， Cushion Soft padding helps to prevent blisters and irritation

Premium leather uppe， not easy to deform. T-strap closure with adjustable buckle design for a secure fit

Ultra-Soft Suede Outsole gives you maximum flexibility.Great for spinning on Wooden Floors

Moisture absorbent microfiber lining for breathability， PU foam footbed delivers lasting cushioning

Perfect dance heels in ballroom practicing & performance， Latin， Salsa， Tango， Rumba， ChaCha， wedding party evening prom or other special occasions 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ ダンス、バレエ フラメンコ シューズ

JANコード/ISBNコード 0751580773517

商品コード YS0000047439968936