『Ankle Strap Dance Heels Womens Character Shoes Ballroom Latin Dress Pumps，【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 00時 29分に出品され04月11日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Ankle Strap Dance Heels Womens Character Shoes Ballroom Latin Dress Pumps， 7 M US Black ブランド名 商品コメント Plastic heel measures 2.2"， Padded collar helps to prevent blisters and irritation

Premium leather uppe， not easy to deform.Ankle strap with adjustable buckle closure for a secure fit

Granular rubber sole design for antiskid abrasion resistant and supplies great traction

Moisture absorbent microfiber lining and Shock-Absorbing sponge insole for unmatched comfort

Suitable for practicing & performance， Latin， Salsa， Tango， Rumba， ChaCha， wedding party evening prom or other special occasions 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ ダンス、バレエ フラメンコ シューズ

JANコード/ISBNコード 0751580775313

商品コード YS0000047439968934