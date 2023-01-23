『Global Vision Octane パッド入り安全メガネ オレンジとレッドのガスケット クリアレンズ 2組【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 22分に出品され03月21日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Global Vision Octane パッド入り安全メガネ オレンジとレッドのガスケット クリアレンズ 2組 ブランド名 GLOBAL VISION 商品コメント この2個セットはオレンジのガスケットシール付きクリアレンズ1組と赤いガスケットシール付きクリアレンズ1組が特徴です

シングルレンズ設計は100%UVAとUVB保護を提供する飛散防止ポリカーボネートレンズを特徴としています

取り外し可能なブラックガスケットブルーグレーオレンジレッドイエローのダブルインジェクションラバーが顔に密封し風埃破片から優れた保護を提供

グラスはクリスタルテンプルとダブルインジェクションゴムが特徴で産業用途におけるANSI Z87.1基準を満たすか超えています

両面曇り止めコーティングと傷つきにくいコーティングで視界をクリアにダブルインジェクションラバーノーズパッドと取り外し可能なコードで確実にフィット 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ 車、バイク、自転車 スポーツ スポーツアクセサリー スポーツサングラス

JANコード/ISBNコード 0810063320751

商品コード YS0000047439461016