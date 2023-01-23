『Global Vision Octane パッド入り安全メガネ オレンジとレッドのガスケット クリアレンズ 2組【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 22分に出品され03月21日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Global Vision Octane パッド入り安全メガネ オレンジとレッドのガスケット クリアレンズ 2組
|ブランド名
|GLOBAL VISION
|商品コメント
| この2個セットはオレンジのガスケットシール付きクリアレンズ1組と赤いガスケットシール付きクリアレンズ1組が特徴です
シングルレンズ設計は100%UVAとUVB保護を提供する飛散防止ポリカーボネートレンズを特徴としています
取り外し可能なブラックガスケットブルーグレーオレンジレッドイエローのダブルインジェクションラバーが顔に密封し風埃破片から優れた保護を提供
グラスはクリスタルテンプルとダブルインジェクションゴムが特徴で産業用途におけるANSI Z87.1基準を満たすか超えています
両面曇り止めコーティングと傷つきにくいコーティングで視界をクリアにダブルインジェクションラバーノーズパッドと取り外し可能なコードで確実にフィット
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810063320751
商品コード
YS0000047439461016
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス OG4-0065_BRCL 日本製 偏光レンズ
¥ 8176
オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 103-173-006 OAKLEY RADAR EV ADVANCER スポーツサングラス PRIZM GOLF
¥ 8176
オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ プリズム 103-173-002 OAKLEY RADAR EV ADVANCER スポーツサングラス PRIZM SAPPHIRE IRIDIUM
¥ 8176
訳あり 当店オリジナル オークリー サングラス 交換レンズ OAKLEY RADAR EV PATH レーダーEV パス アジアンフィット アスリート向け 曇り止め 調光 ZERO製
¥ 8176
オークリー レーダーロックピッチ サングラス 交換レンズ 登山 トレイル用 プリズム 101-119-008 OAKLEY RADARLOCK PITCH スポーツサングラス PRIZM TRAIL
¥ 8176
オークリー レーダーロックピッチ サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 101-119-004 OAKLEY RADARLOCK PITCH スポーツサングラス PRIZM GOLF
¥ 8176
オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ プリズム 103-173-008 OAKLEY RADAR EV ADVANCER スポーツサングラス PRIZM LOW LIGHT
¥ 8176
オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ ランニング ロードバイク プリズム 103-173-003 OAKLEY RADAR EV ADVANCER PRIZM ROAD JADE
¥ 8176
【訳あり】 当店オリジナル オークリー レーダーロックパス 交換レンズ OAKLEY スポーツ サングラス RADARLOCK PATH アスリート向け 曇り止め 調光 ZERO製
¥ 8176
オークリー フライトジャケット サングラス 交換レンズ プリズム 102-899-022 OAKLEY FLIGHT JACKET スポーツサングラス PRIZM TRAIL TORCH
¥ 8176
オークリー フライトジャケット サングラス 交換レンズ 登山 トレイル用 プリズム 102-899-015 OAKLEY FLIGHT JACKET スポーツサングラス PRIZM TRAIL
¥ 8176
オークリー フライトジャケット サングラス 交換レンズ プリズム 102-899-001 OAKLEY FLIGHT JACKET スポーツサングラス PRIZM BLACK
¥ 8176
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0051 MBK マットブラック×マットブラック×
¥ 8176
オークリー フライトジャケット サングラス 交換レンズ プリズム 102-899-007 OAKLEY FLIGHT JACKET スポーツサングラス PRIZM SAPPHIRE
¥ 8176
STANLEY(スタンレー) アイスフローフリップストロー 真空ジャグ 1.9L ホワイト 保冷 直飲み 大容量 スポーツ アウトドア 保証 (日本正
¥ 8176
オークリー レーダーEV アドバンサー サングラス 交換レンズ ランニング ロードバイク プリズム 103-173-001 OAKLEY RADAR EV ADVANCER PRIZM ROAD
¥ 8176
ブラックフライズ FLY MISSION BF-1185 BLACK/PC AMBER ORANGE REVO MIRROR POL 日本
¥ 8175
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック
¥ 8175
落札価格8176円
252 入札履歴
終了
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