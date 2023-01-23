『BOBSTER(ボブスター) クロスファイア ブラック ゴーグル スモークレンズ 折りたたみ可 オートバイ UV100%カット BCR001 遮光 晴【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 17時 33分に出品され03月10日 17時 33分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 BOBSTER(ボブスター) クロスファイア ブラック ゴーグル スモークレンズ 折りたたみ可 オートバイ UV100%カット BCR001 遮光 晴天 保証 (品) ブランド名 BOBSTER(ボブスター) 商品コメント サイズ : 13.5cm

重量 : 75

材質 : Grilamid TR90 素材フレーム※1ポリカーボネート素材レンズ※2

付属品 : ミニキャリーケースクリーニング用クロス

UVA/UVB100%カット※3

曇り止めレンズ採用

ゴーグル用ストラップ

密閉型セルフォーム※4

折りたたみ可能 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ 車、バイク、自転車 スポーツ スポーツアクセサリー スポーツサングラス

JANコード/ISBNコード 0172303193182

商品コード YS0000047439460824