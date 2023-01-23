『YUZIZ Surfboard Sock 6.6ft Surf Cover with Drawstring Bag & 3L Dry Bag， for【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 26分に出品され04月26日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 YUZIZ Surfboard Sock 6.6ft Surf Cover with Drawstring Bag & 3L Dry Bag， for 60"-70" Longboard & Shortboard， Floating Waterproof Dry Bag for Surfing， Swimming (Blue&Pointed) ブランド名 商品コメント ? PERFECT PROTECTION: Body part made of lightweight polyester material， with strong UV sunlight protection， Grass，sticks，twigs will not easy stick to the fabric. Nose Part made of 1680D heavy duty fabric， protect your surfboard from dings prefectly.

??STRETCHABLE FOR MOST SURFBOARD: Unstretched width 21” ， length 66". Stretched width 30”+， length 66"-76". Suitable for 60"-70" Shortboard， longboard， SUP， fishboard. Each board sock has EXTRA 4" stretching range can protect your surfboard tail perfectly.

?UNQUIE DESIGNDrawstring closure made of double braided rope keeps your tail covered perfectly without removing your fins. And thicken padded nose provides strong protection for the most delicate part of your surfboard. We provide extra item collections (Dry Bag + Board Sock Sack)

?WATERPROOF DRY BAG: Made by 500D PVC Mesh Fabric has the overall waterproof capability. Heavy-duty nylon safety buckle and clips will not rust in any wet conditions and adjustable strap provides you convenience.

??MACHINE WASHABLE: The material allowed to be washed in a washing machine without getting damaged or ruined， and ensure keep the shape by air dry. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ マリンスポーツ サーフィン、ボディボード サーフボードケース

JANコード/ISBNコード 0706556920044

商品コード YS0000047439179014