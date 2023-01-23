『YUZIZ Surfboard Sock 6.6ft Surf Cover with Drawstring Bag & 3L Dry Bag， for【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 26分に出品され04月26日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|YUZIZ Surfboard Sock 6.6ft Surf Cover with Drawstring Bag & 3L Dry Bag， for 60"-70" Longboard & Shortboard， Floating Waterproof Dry Bag for Surfing， Swimming (Blue&Pointed)
|ブランド名
|商品コメント
| ? PERFECT PROTECTION: Body part made of lightweight polyester material， with strong UV sunlight protection， Grass，sticks，twigs will not easy stick to the fabric. Nose Part made of 1680D heavy duty fabric， protect your surfboard from dings prefectly.
??STRETCHABLE FOR MOST SURFBOARD: Unstretched width 21” ， length 66". Stretched width 30”+， length 66"-76". Suitable for 60"-70" Shortboard， longboard， SUP， fishboard. Each board sock has EXTRA 4" stretching range can protect your surfboard tail perfectly.
?UNQUIE DESIGNDrawstring closure made of double braided rope keeps your tail covered perfectly without removing your fins. And thicken padded nose provides strong protection for the most delicate part of your surfboard. We provide extra item collections (Dry Bag + Board Sock Sack)
?WATERPROOF DRY BAG: Made by 500D PVC Mesh Fabric has the overall waterproof capability. Heavy-duty nylon safety buckle and clips will not rust in any wet conditions and adjustable strap provides you convenience.
??MACHINE WASHABLE: The material allowed to be washed in a washing machine without getting damaged or ruined， and ensure keep the shape by air dry.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0706556920044
商品コード
YS0000047439179014
ELITE MAX エリートマックス スイムフィン DMC ディーエムシー フィン ボディサーフィン ボディボード BODYBOARD 足ひれ 左右非
¥ 8176
Tools ニットケース TLS KNIT CASE BLACK|94 LONG BLACK
¥ 8176
Tools ニットケース TLS KNIT CASE GREY CAMO|94 LONG CAMO
¥ 8176
MORGEN SKY ウェットスーツ 3mm メンズ セミドライ ネオプレン 裏ジャージ フルスーツ バックジップ仕様 ダイビング サーフィ
¥ 8175
MORGEN SKY ウェットスーツ 3mm メンズ セミドライ ネオプレン 裏ジャージ フルスーツ バックジップ仕様 ダイビング サーフィ
¥ 8175
スポーツ用品 ツールス(TOOLS) サーフブーツ X-FIT SURFBOOTS 5mm 28cm
¥ 8175
ロングボード SUP スタンド ワイド LONGBOARD&SUP STAND
¥ 8174
Creatures Of Leisure(クリエーチャー オブ レジャー) デッキパッド アイコン フィッシュ 2ピース ホワイト GF22
¥ 8174
SCELL セル サーフボード ハードケース 64 ホワイト ショートボード 1本用
¥ 8173
GULL(ガル) 5mmミューブーツ 24cm (ブラック)(男女兼用)GA-5622
¥ 8173
DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング S パープル 並行輸入品
¥ 8173
DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング M パープル 並行輸入品
¥ 8173
DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング L パープル 並行輸入品
¥ 8173
DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング XL パープル 並行輸入品
¥ 8173
アストロン(Aztron) ハイドレーションバッグ スタンドアップパドルボード用10L AC-BH101 グレー
¥ 8173
MORGEN SKY ウェットスーツ メンズ フルスーツ 前ファスナー 3mm ワンピース サーフィン スピアフィッシング 魚突き BJ03
¥ 8172
YEPSURF ロングボード フィン Futureタイプ 9 8 10 センターフィン ファイバーグラス (ホワイト 10.25 イ
¥ 8171
MORGEN SKY ウェットスーツ 2mm レディース 半袖 スプリング バックジップ ショートパンツ 海遊び 水着 サーフィン シュノー
¥ 8170
落札価格8176円
439 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！