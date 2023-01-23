『Softerry Gay Flag Personalized Beach Towel LGBT Pride Parade 30 x 60 inches【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 10時 17分に出品され04月08日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Softerry Gay Flag Personalized Beach Towel LGBT Pride Parade 30 x 60 inches Rainbow Colors Resistance Movement (Custom Rainbow)
|ブランド名
|商品コメント
| ? CUSTOM NAME DROP: To create your perfect custom towel， Click on CUSTOMIZE NOW， type the name you want up to 12 characters (Letters and numbers). VERY IMPORTANT: Please check if the name you want is spelled correctly. Allow us 2 to 4 days to have your name drop embroidered and ready to ship. THIN and Soft velour on the front and loop terry on the reverse side. Towel will get more absorbent， thick and soft after first wash.
? EXCELLENT QUALITY: Sun Resistant fiber reactive print. Vibrant Colors will not fade or bleed. Quality/Weight about 320gsm or 13oz per piece.
? VERSATILITY: Perfect for the beach， pool and outdoors activities. THIN and Light to carry， compact to save space in your bag， sand resistant on colorful printed side and absorbent on reverse side to dry you quickly.
? EASY CARE: Warm machine wash. DO NOT BLEACH. Tumble dry low heat. DISCLAIMER: Towels may arrive flat and thin due to printing process and transportation. Cotton loops will expand after 1st and 2nd wash.
? OEKO-TEX CERTIFIED: To attain the international Oeko-Tex Standard 100 certification， the fabric has been tested and certified to be free from harmful levels of more than 100 substances known to be harmful to human health. It also means that the production cares about the environment being ecologic safe.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0762876694003
商品コード
YS0000047439172304
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落札価格8176円
974 入札履歴
終了
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