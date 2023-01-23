『G-Form ベースボールプロ胸骨シャツ - ユースと大人用 Adult Large【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 54分に出品され03月19日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テクノロジー：ボディーマップ、衝撃吸収SmartFlexパッドが胸骨の衝撃から保護します。低プロファイル かさばるパッドはもうありません。画期的なSmartFlexテクノロジーにより、これらの洗練されたパッドはどんな衣類やスポーツ用品にも快適にフィットします。柔軟/快適 通気性に優れた圧縮生地に取り付けられています。人間工学に基づいた設計により、あらゆる動きが可能で、パッドを常に所定の位置に保ちつつ、完全な動きが可能です。お手入れ簡単：洗濯機使用可 取り外し、使用後は洗って放してください。最高品質 G-FormのSmartFlexパッドは100%米国製です。