『colorskin Womens Halter Neck Tennis Dress with Built in Shorts & Bra Worko【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 05時 18分に出品され05月13日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 colorskin Womens Halter Neck Tennis Dress with Built in Shorts & Bra Workout Dress Exercise Golf Athletic Dress for Women(Hazy Green，Small) ブランド名 商品コメント Tennis Dresses for Women: Designed with stretchy fabric and a backless design， the athletic dress makes you more comfortable & trendy and brings more stylish fun to your wardrobe. Double layer design builds your body curve and makes you look sexier and slimmer. And no see-through when exercising.

Tennis Dress with Built-in Shorts: The shorts are NOT separate. Built-in romper provides tummy control for comfort & protection.The out-layer hem slit design gives you the freedom to swing.

Halter Neck Workout Dress: Designs with a strap around the neck for a stylish look. Built in bra with removable pads provides support for chest and fits most cups. No straps to interfere with beautiful back show.

Womens Tennis Dress with Pockets: The golf dresses for women features side pockets for storing your essentials when youre on the go. The deep pocket on the right is large enough to hold a phone and other small items. And the upside-down pocket on the left is especially for tennis balls when playing on the court.

Occasion & Care: The exercise dress is ideal for your daily activities， e.g. lounging， running errands， and yoga & studio. The buttery-soft fabric keeps your comfort in long-time wear. And cares: Machine wash cold; Do not dry clean; Do not iron; Do not bleach. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ テニス ウエア ワンピース

商品コード YS0000047439068046