『BESPORTBLE Mens Accessories 10pcs Fairway Number Irons Leather Golfing Slee【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 25分に出品され04月04日 07時 25分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 BESPORTBLE Mens Accessories 10pcs Fairway Number Irons Leather Golfing Sleeve: Cover Rod Putter Stylish Water-Proof Head- Golfs Head Driver Brands Iron Neck Special Clubs Covers of Men Gofts ブランド名 商品コメント GOLFS CLUB HEAD COVER--High- class PU， and anti- collision， golfs clubs， very practical.

HEAD COVER GOLFS CLUB--Simple and design shows its usefulness and your attitude towards life.

CLUB HEAD COVERS--Generous and simple appearance design can better set off your golfs club， convenient to use.

CLUB SET--Thickened and supple lining to reduce wear on your putter， convenient and simple to wear.

FAIRWAY HEADCOVER--It can effectively reduce vibration， to ensure the putter head cover does not fall off and well stitched. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ ゴルフ その他ゴルフ用品

商品コード YS0000047439058489