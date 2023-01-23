Asports Use ゴルフヘッドカバー ゴルフ スカル スケルトン クラブ ヘッドカバー ドライバー用 フェアウェイ ウッド ハイブリッド 交換可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品コメント

クールなデザイン スカルとクラブの組み合わせのクールで個性的なパターンが爽やかさを与え、コース上でゴルフバッグを目立たせます。

プレミアム素材: このゴルフヘッドカバーはプレミアムPUレザー製で、防水性、しわになりにくく、お手入れが簡単で耐久性があります。 柔らかいフラシ天の裏地は、ゴルフクラブを怪我から守ります。

取替可能な番号タグ1号の特大クラブにのみ適しているゴルフクラブカバーがあります。 その他の 2 つのクラブカバーには、交換可能なタグ (3、4、5、7、9、U2、U3、U4、U5、X ) が付いており、ゴルフクラブを整理整頓し、クラブを簡単に識別し、正しいものを見つけることができます。

センター伸縮構造 よく設計された形状と伸縮性のクロージャーにより、ゴルフヘッドカバーがクラブに固定され、着脱が簡単です。 ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッドクラブに最適です。

クリエイティブなギフト: ゴルフクラブヘッドカバーはスタイリッシュでユニークです。 ゴルフ愛好家の友達に プレゼントや必需品として最適で、ご家族やご友人、同僚への贈り物としても最適です。