『Soccer Shin Guards 8 Pairs Kids Shin Guards and Sleeves 4 Colors Soccer Shi【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 20時 09分に出品され03月22日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Soccer Shin Guards 8 Pairs Kids Shin Guards and Sleeves 4 Colors Soccer Shin Guard Youth EVA Cushion Protection Shin Pads Calf Sleeves Soccer Gear Equipment for 9-13 Years Boy Girl Reduce Shock Injury ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ・アウトドア スポーツ 野球 設備、備品 その他野球 設備、備品

商品コード YS0000021732274616