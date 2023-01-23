『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス OG4-0065_BRCL 日本製 偏光レンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 02分に出品され03月18日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス OG4-0065_BRCL 日本製 偏光レンズ
【商品説明】
・UVカット率99.9%以上
・サイズ:高さ3.9? 横幅13.5? / 重さ:35g
・レンズカラー:偏光フォクシーブラウン
・可視光線透過率:30%(晴天~曇天向き)
・対象シーズン:オールシーズン
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8176円
391 入札履歴
終了
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