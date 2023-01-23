『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス OG4-0065_BRCL 日本製 偏光レンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 02分に出品され03月18日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス OG4-0065_BRCL 日本製 偏光レンズ



【商品説明】

・UVカット率99.9%以上

・サイズ:高さ3.9? 横幅13.5? / 重さ:35g

・レンズカラー:偏光フォクシーブラウン

・可視光線透過率:30%(晴天~曇天向き)

・対象シーズン:オールシーズン

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。